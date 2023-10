Hanno bloccato un ragazzo fingendosi poliziotti. Lo hanno fatto spogliare per portargli via portafogli e orologio. Un uomo e una donna lo hanno bloccato in via Padre Francesco Spoto a Palermo.

Lo hanno inseguito per poi tagliargli la strada per costringerlo a fermarsi. I finti poliziotti gli avrebbero urlato ‘dove hai messo la droga?’ Il giovane di 20 anni che era andato a lasciare la fidanzata impaurito è rimasto davanti la sua auto. I due finti agenti gli hanno preso gli oggetti personali e sono andati via.

Per fortuna del 20 enne i due truffatori non si erano portati il cellulari e così il ragazzo ha chiamato la polizia. Gli agenti sono arrivati e sono riusciti a bloccare

l’auto con a bordo i due finti agenti che sono stati portati in commissariato e denunciati per truffa. La refurtiva è stata restituita alla vittima.