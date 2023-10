I carabinieri della stazione di Cammarata, in esecuzione del decreto del Magistrato di Sorveglianza di Agrigento, hanno arrestato un trentanovenne di San Giovanni Gemini per il reato di maltrattamenti. All’uomo, finito nelle scorse ore ai domiciliari, è stato sospeso l’affidamento in prova. Per questo motivo si sono aperte le porte del carcere Pasquale Di Lorenzo di Agrigento dove il trentanovenne dovrà scontare la pena di tre mesi.