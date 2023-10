Si spaccia per un carabiniere in servizio alla stazione di Porto Empedocle e, con la scusa di una fantomatica indagine su una rapina, riesce a farsi consegnare soldi e gioielli da una coppia di anziani. Un trentanovenne empedoclino, già noto alle forze dell’ordine, è stato identificato e denunciato dai poliziotti del commissariato Frontiera diretto dal dirigente Chiara Sciarrabba.

L’indagato era riuscito addirittura a rivendere i preziosi. Secondo quanto ricostruito, il trentanovenne si sarebbe finto un militare dell’Arma e ha adescato l’anziano lungo una via del paese convincendolo a mostrargli i gioielli in suo possesso per effettuare dei rilievi. Oltre ai preziosi avrebbe anche convinto il pensionato a prelevare 200 euro per delle verifiche sul numero di banconota.

Un escamotage che ha avuto incredibilmente successo. Il finto carabiniere ha poi chiesto all’anziano di accompagnarlo in auto in caserma ma, durante la sosta in un bar, è sparito facendo perdere le tracce. Adesso è stato rintracciato e identificato e dovrà rispondere dei reati di truffa aggravata e ricettazione.