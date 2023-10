Tragedia al mercato ortofrutticolo di Palermo. Salvatore Ferro, 59 anni, titolare di una salumeria in via Galileo Galilei, è morto improvvisamente ieri mattina a causa di un malore che non gli ha lasciato scampo.

Il malore è avvenuto davanti agli occhi di molti presenti. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si trovava al mercato intorno alle 5 e mezza del mattino di martedì 10 ottobre per fare degli acquisti di routine. Ad un certo punto, probabilmente colpito da un infarto, si è accasciato a terra battendo la testa.

Soccorsi immediati

Chi ha assistito alla scena ha chiamato immediatamente i soccorsi nel tentativo di salvargli la vita. Purtroppo per l’uomo non c’era più niente da fare: ogni tentativo è stato vano.

I sanitari del 118, giunti tempestivamente sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 55enne. Una morte improvvisa che ha sconvolto i lavoratori e gli avventori del mercato, impotenti di fronte a questa tragedia. Le cause esatte del malore che ha stroncato la vita del commerciante sono ancora da accertare.

La salma, dopo l’arrivo del medico legale per le constatazioni di rito, è stata restituita nel più breve tempo possibile ai familiari.