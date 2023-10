Il servizio comunale di Campobello di Licata per le Politiche sociali comunica che è stato approvato dalla Regione siciliana l’avviso pubblico per l’erogazione del bonus figlio di mille euro, entro i limiti dello stanziamento di bilancio regionale disponibile, in favore delle famiglie dei bambini nati o adottati a decorrere dal primo gennaio fino 31 dicembre. In particolare, per i bambini nati dal primo gennaio al 30 giugno (primo semestre 2023). Possono presentare istanza per la concessione del bonus un genitore o, in caso di impedimento legale di quest’ultimo, uno dei soggetti esercenti la potestà parentale. Sono necessari i seguenti requisiti: cittadinanza italiana o comunitaria ovvero, in caso di soggetto extracomunitario, titolarità di permesso di soggiorno; residenza nel territorio della Regione siciliana al momento del parto o dell’adozione.

Giovanni Blanda