In data odierna 16 Ottobre 2023 si è tenuta con modalità on line la seconda Assemblea del Comitato di aziende denominato

“TRASPORTO SICILIANO”.

Si è discusso in merito ai comunicati stampa che sono seguiti all’incontro del 12 ottobre presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti da parte delle principali sigle sindacali nazionali che partecipavano al tavolo. Da tali comunicati emerge che i fondi destinati al Marebonus 2022 saranno aggiunti a quelli previsti dal 2023 al 2026 e di cui si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del relativo decreto attuativo a giorni. La notizia è stata confermata dagli uffici ministeriali.

Preso atto dell’apertura del Governo che ha di fatto confermato il recupero dei fondi del 2022, i soci si sono espressi per volere sospendere il fermo dei servizi di trasporto con annesse manifestazioni nei porti siciliani previsto dal 25 al 29 ottobre

2023.

Permane lo stato di agitazione in attesa di sviluppi sull’ETS.

IL PORTAVOCE DEL COMITATO TRASPORTO SICILIANO

Salvatore Bella