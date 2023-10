Si potenzia la dotazione di attrezzature tecnologiche e dispositivi diagnostici dei presidi ospedalieri di Agrigento e Sciacca. Grazie alla recente approvazione ed aggiudicazione di una gara telematica, l’Unità operativa complessa di chirurgia del “San Giovanni di Dio” di Agrigento potrà contare a breve su una nuova colonna video di ultima generazione in grado di offrire alti standard nella qualità delle immagini e di consentire avanzati interventi mini-invasivi in estrema sicurezza. La direzione strategica dell’ASP di Agrigento ha già deliberato l’acquisto per un investimento di oltre duecentotrentamila euro che andrà ad potenziare ulteriormente la quantità e la qualità delle prestazioni chirurgiche del reparto diretto dal professor Carmelo Sciumé.

Nuove dotazioni in arrivo all’ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca dove presso l’Unità operativa complessa di ostetricia e ginecologia, diretta dal dottor Salvatore Incandela, saranno consegnati due moderni cardiotocografi antepartum, strumenti utili a garantire la sicurezza del nascituro monitorando con precisione la frequenza cardiaca fetale e le contrazioni uterine.