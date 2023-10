Si è presentato a una donna di Capaci (Pa) di 45 anni dicendo che era un avvocato e che il figlio è in carcere perché era rimasto coinvolto in un incidente. Servivano soldi per la cauzione e per agire in fretta e farlo uscire fuori dal penitenziario. La donna presa dal panico gli ha consegnato circa 16 mila euro tra contanti e gioielli.

Una volta presi i soldi, l’avvocato è andato via. La donna è rimasta vittima dell’ennesima truffa frequenti nel capoluogo e in provincia. A Caccamo il sindaco Franco Fiore ha avvisato i cittadini che giravano finti agenti di polizia o avvocati che chiedevano soldi. Dopo due tentativi i truffatori sono stati scoperti e sono andati via.