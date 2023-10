La Fiat Punto di proprietà di un commerciante cinquantottenne immigrato, ma da anni residente ad Agrigento, è stata distrutta verosimilmente a colpi di mazza. Il raid è avvenuto nelle ore notturne nei pressi della Cattedrale della Città dei Templi. Saranno le indagini a chiarire se si è trattato di una intimidazione, una vendetta o di un raid vandalico.

A fare la scoperta è stato l’uomo, residente in zona. L’automobile ha riportato ingenti danni con il parabrezza ridotto in frantumi e la carrozzeria con ammaccature sulla fiancata. Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento. La procura ha aperto un fascicolo d’inchiesta ipotizzando il reato di danneggiamento. Al via le indagini per risalire al responsabile. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere di sorveglianza presenti in zona.