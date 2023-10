Il 22 e 23 ottobre si vota in Brianza per l’elezione suppletiva di un Senatore della Repubblica, seggio reso vacante dalla morte di Silvio Berlusconi. Tra i candidati spiccano i nomi di due siciliani: Cateno De Luca, deputato dell’Assemblea Regionale in Sicilia e sindaco di Taormina, e Lillo Massimiliano Musso, avvocato agrigentino che alle ultime amministrative di Ravanusa ha sfiorato il 20% dei consensi come candidato alla carica di Sindaco. In Rai si è tenuta la tribuna elettorale che è possibile rivedere al seguente indirizzo: https://www.rainews.it/tgr/lombardia/articoli/2023/10/elezioni-suppletive-confronto-alla-tgr-lombardia-assente-galliani-cappato-lo-attacca-monza-senato-73fedaf8-0799-4cb7-8350-a006a0e729da.html