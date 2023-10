Il Circolo del Partito Democratico di Canicattì è felice di dare notizia della costituzione del gruppo consiliare “Partito Democratico – Canicattì” all’interno degli scranni del Palazzo Comunale di Corso Umberto.

Al gruppo aderiranno i Consiglieri Comunali Angelo Cuva, il quale assumerà la funzione di Capogruppo, e Calogero Muratore, eletti nella precedente tornata amministrativa all’interno della lista civica “Soprattutto Canicattì”.

La ricostituzione del gruppo all’interno del Consiglio Comunale rappresenta – dichiara il Segretario Gaetano Vella – non un punto di arrivo ma un nuovo punto di partenza al fine restituire al simbolo e alla storia che esso rappresenta, la centralità che merita. Centralità auspicata da tesserati, elettori e simpatizzanti nel corso di questi mesi di assenza del Partito Democratico all’interno del Palazzo di Città.

Il ruolo del gruppo consiliare, nello svolgimento delle funzioni di indirizzo e controllo – dichiarano i Consiglieri Angelo Cuva e Calogero Muratore – sarà quello di convogliare all’interno dell’aula consiliare le istanze, i suggerimenti e le proposte che arriveranno dal Circolo cittadino del PD, vigilando come sempre sull’azione amministrativa, che purtroppo non brilla per efficienza.