Dramma a Palermo. Una donna sarebbe inciampata davanti casa sua, cadendo e battendo con violenza la testa. Una caduta fatale per una donna di 80 anni che ieri sera è morta in vicolo Argisto Giuffredi, all’inizio di corso Alberto Amedeo. A nulla è servito l’intervento dei sanitari del 118 che, nonostante gli sforzi, non sono riusciti a rianimarla.

Secondo una prima ricostruzione l’anziana si trovava con la sua famiglia quando, uscendo dall’appartamento al piano terra, è scivolata battendo la testa per terra. I primi a soccorrerla sono stati i suoi stessi familiari che hanno chiamato il 112 chiedendo l’intervento urgente di un’ambulanza. Sul posto sono anche arrivate le forze dell’ordine che, una volta terminati i rilievi e informato il magistrato, hanno restituito la salma ai suoi cari per la celebrazione del funerale.