“Stiamo investendo – è la prima volta nella storia – più di 20 miliardi di euro per velocizzare le ferrovie e migliorare le autostrade in Sicilia ed è in progettazione l’Alta Velocità tra Salerno e Reggio Calabria. Il Ponte sullo Stretto sarà un corridoio unico non tra Messina e Reggio Calabria, ma tra Palermo, Roma, Milano, Berlino ed Helsinki. E’ evidente che in undici mesi nessuno fa miracoli ma noi non siamo ostaggio di paure, timori o ideologie”. Lo ha detto il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenendo all’inaugurazione del Villaggio della Coldiretti al Circo Massimo, a Roma.

Salvini ha poi ribadito che i “comitati del no sono i primi nemici dell’ambiente”. “Entro il 2032 passerà il primo treno merci al Brennero, nel tunnel della Tav, nel 2032 ci sarà anche il collegamento diretto tra Sicilia, Calabria e resto d’Europa, non sapete quanti no ho sentito”.