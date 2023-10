Nasce un filo diretto di “recall telefonico” tra ASP di Agrigento e cittadini della provincia per ottimizzare la gestione delle prenotazioni ambulatoriali per primi accessi di visite specialistiche e strumentali, ricordare all’assistito il giorno e l’orario della prestazione già fissata e chiedere conferma sull’effettiva presenza all’appuntamento. Oltre all’indubbia utilità di attivare un promemoria per i pazienti, il servizio viene istituito con l’intento preciso di aggiungersi alle diverse azioni già messe in campo dall’Azienda per abbattere le liste d’attesa riassegnando ad altre persone la data impegnata nel caso in cui venga accertata l’impossibilità per l’assistito di presentarsi all’appuntamento. L’imperativo è evitare inutili tempi morti nell’attività dei medici specialisti e nell’utilizzo delle apparecchiature diagnostiche ottimizzando l’erogazione delle prestazioni. Seguendo una precisa agenda, gli operatori ASP telefoneranno all’assistito per avere conferma quattro giorni prima dell’appuntamento per le prestazioni con codice di priorità B, con dieci giorni d’anticipo per le visite specialistiche con codice D, quindici per gli esami strumentali con codice D e trenta giorni per le prestazioni con priorità P. Va detto che, qualora il cittadino confermasse telefonicamente l’appuntamento per poi non presentarsi comunque alla data fissata, causando disagi al sistema e svantaggi evidenti per la collettività, potrebbe andare incontro al pagamento di una penale, anche se esente da ticket, per evitare la quale dovrà produrre delle giustificazioni documentate entro trenta giorni tramite la mail disdettaprenotazione@aspag.it.

Sin qui un “recall di tipo attivo”, nel quale è l’operatore ASP a contattare il cittadino, ma la Cabina unica di regia aziendale per l’abbattimento delle liste d’attesa prevede anche il cosiddetto “recall passivo”: ancora alla mail disdettaprenotazione@aspag.it, oppure al numero telefonico 0922/407699 appositamente istituito, potrà infatti essere l’assistito a contattare l’ASP di Agrigento nel caso in cui rinunci ad una prenotazione contribuendo così a snellire le liste d’attesa e dimostrando ampio senso civico.

Il report del monitoraggio giornaliero delle prenotazioni sarà fornito quotidianamente dagli operatori recall al Centro Unico Prenotazioni ASP che potrà così cancellare con celerità gli appuntamenti non confermati permettendo la riprogrammazione delle date a vantaggio di altri utenti.