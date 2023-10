è stato siglato un Protocollo d’Intesa fra il Centro Antiviolenza Gloria/Sportello LGBT+ e il Comune di Naro, per la realizzazione di Borse Lavoro a favore di donne vittime di violenza. Ad accogliere la proposta di Liliana Militello, Responsabile del Centro Antiviolenza, è stata il Sindaco di Naro Mariagrazia Brandara, la Vicesindaco Maria Teresa Geraci, Valentina Gueli Alletti – Assessore alle Pari Opportunità e all’Istruzione, Angelo Scanio – Assessore allo Sport e Anna Nicotra – Assistente Sociale del Comune di Naro.

Grande esperienza, competenza e sensibilità del Sindaco e della Giunta Comunale di Naro, hanno permesso di siglare il protocollo d’Intesa.

Si tratta di un esempio di coesione concreta che mira a fare rete che agisce nei fatti senza lasciare spazio a facili parole.

Obiettivo delle borse lavoro è l’inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza sostenendole nella ricostruzione della propria autonomia economica attraverso l’inserimento nel mercato del lavoro. Il sostegno all’inserimento lavorativo è fondamentale perché spesso i percorsi di uscita dalla violenza si scontrano con la difficoltà delle donne di trovare un lavoro e condizioni di vita dignitose per sé e per i propri figli.

Il Sindaco di Naro Mariagrazia Brandara ha sostenuto sin da subito l’iniziativa e ha dichiarato: “Se il primo passo per noi è mettere in salvo la donna, il secondo deve essere puntare alla sua autonomia.”