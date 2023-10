Ci sono degli importanti aggiornamenti circa i lavori in piazza Matteotti di Palma di Montechiaro e, il sindaco Stefano Castellino, ha voluto spiegare nei dettagli ai cittadini come si sta procedendo per rendere ancora più bello il salotto cittadino.

“Uno dei cambiamenti è la rimozione e lo spostamento degli alberi che erano stati collocati in piazza – spiega Castellino – I vecchi alberi presentano radici superficiali che andrebbero sicuramente a compromettere la nuova pavimentazione che installeremo in Piazza Matteotti. Per garantire che il rinnovamento della piazza sia durevole e sicuro, sarà necessario spostare questi alberi. Gli alberi rimossi saranno dunque trapiantati nel terreno pubblico a sud della villa comunale, dove verrà realizzato un nuovo parco urbano, di fianco il parco tematico “Io sono Palma”, già in fase di completamento, per continuare a contribuire alla bellezza e alla vitalità del nostro ambiente”.

Inoltre, il primo cittadino preannuncia che gli alberi rimossi in Pazza Matteotti saranno sostituiti da maestose palme.

“Questa scelta è profondamente radicata nella storia di Palma di Montechiaro, poiché le palme, quelle si, hanno fatto parte della nostra piazza fin dalla sua fondazione – continua ancora Castellino – Le palme non solo conferiranno un aspetto iconico alla Piazza Matteotti, ma anche risolveranno i problemi legati alle radici superficiali, garantendo la durata della nuova pavimentazione. Questo progetto di riqualificazione della piazza porterà numerosi vantaggi alla nostra cittadinanza. La nuova piazza è stata progettata per ospitare una varietà di eventi culturali, concerti e manifestazioni. Avremo spazi adatti per riunire la comunità e celebrare le nostre tradizioni. Inoltre il rinnovamento della piazza dell’ampliamento del nostro centro storico, darà una spinta al commercio locale, incoraggiando i residenti e i turisti a visitare le attività commerciali nella zona con la speranza che la nuova Piazza Matteotti diventi un luogo di orgoglio per tutti noi. Siamo entusiasti di portare avanti questo progetto che darà ulteriore lustro alla nostra Palma. Prego i miei concittadini, in particolare, ad avere pazienza durante il periodo di lavori e di restare coinvolti, poiché i risultati saranno degni dell’attesa. Insieme, stiamo rendendo e renderemo la nostra città più bella e accogliente”.