L’ex moglie ritira la querela che aveva presentato e il coniuge viene prosciolto. Il tribunale di Sciacca ha disposto il non luogo a procedere nei confronti di un uomo di 86 anni, di Montevago, finito a processo con l’accusa di stalking. La vicenda risale al 2019 e scaturisce dalla denuncia della donna.

L’anziano era accusato di aver perseguito e rivolto frasi minacciose all’ex moglie e al figlio nonché di aver sparato due colpi di pistola a salve all’interno del palazzo in cui viveva la donna. Il giudice monocratico ha disposto l’assoluzione, perché il fatto non sussiste, anche per il reato di porto ingiustificato di armi. L’imputato, difeso dall’avvocato Francesco Di Giovanna, era accusato anche di aver portato fuori la propria abitazione due accette e una falce.