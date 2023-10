Un commerciante cinese è stato aggredito con un martello nel suo negozio in via Dante a Palermo. Due uomini sono entrati nel negozio e con il volto coperto dalle mascherine hanno afferrato il commerciante e lo hanno colpito al volto e alla testa con un martello. L’aggressione e avvenuta ieri ma la notizia si è appresa oggi. Il negoziante dopo avere reagito e messo in fuga gli aggressori aiutato dalla moglie è andato alla clinica Noto si è fatto medicare e poi è stato portato dal 118 al Policlinico dov’è stato ricoverato. L’aggressione è stata ripresa dalle telecamere dei sistemi di video sorveglianza.