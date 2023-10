Incidente mortale a Corleone. Madre e figlia viaggiavano a bordo di una Fiat Panda che è uscita di strada sulla statale 118 finendo contro un albero. Le due donne sono state portate all’ospedale Civico di Palermo. La madre di 98 anni, Caterina Cataldo, è morta in ospedale nel corso della notte. La donna era nata a Bisacquino ma residente a Palermo. La figlia di 73 anni si trova ricoverata. La prognosi è riservata. Dimessa invece la donna, G. P. le iniziali, che guidava la Fiat Panda sulla quale viaggiavano. Sull’episodio indagano i carabinieri della compagnia di Corleone intervenuti insieme ai vigili del fuoco.

La prima ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione le due donne stavano tornando verso casa. All’improvviso, per cause ancora da accertare, l’auto sulla quale viaggiavano si è schiantata contro un albero che si trova all’altezza del chilometro 28. Diversi residenti hanno lanciato l’allarme e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno accompagnato entrambe al Civico di Palermo. L’anziana, nonostante le manovre rianimatorie tentate dai medici per un’ora, è deceduta. La figlia, dichiara fuori pericolo, ha riportato alcune fratture costali ed è stata dimessa.