I residenti di Via Verga a Naro sono scesi di nuovo in strada per opporsi all’installazione dell’antenna 5G da parte dei tecnici di Wind Tre, un problema che il Comitato ha affrontato con determinazione fin dallo scorso giugno. Anche alcuni politici locali hanno abbracciato questa causa, criticando il Sindaco Brandara, che ha dimostrato costantemente vicinanza alle richieste dei residenti di Via Verga, ma che, secondo la legge, non ha il potere di sospendere tali installazioni.

Un episodio simile si è verificato a Ispica nel 2020, quando il responsabile del Settore V del Comune di Ragusa ha emesso un’ordinanza di sospensione cautelativa dei lavori per l’installazione di stazioni radio base su tutto il territorio di Ispica. Questa misura è stata presa in attesa della definizione del Piano di localizzazione, come stabilito nella Delibera del Consiglio Comunale n. 60 del 25.10.2018. Il Sindaco di Ispica ha adottato questa ordinanza in base al principio di precauzione e alla mancanza di chiarezza e concordanza negli studi sulle frequenze 5G e sulle possibili implicazioni per la salute umana.

All’epoca, Wind Tre S.p.A. ha impugnato l’ordinanza davanti al Giudice Amministrativo. Il Tar Catania, con l’ordinanza n. 551/2020, ha sottolineato che l’approccio del Comune andava in netto contrasto con gli articoli 86 e 87 del Codice delle Telecomunicazioni, i quali promuovono l’accelerazione nella costruzione della rete mobile, ritenuta di importanza primaria per l’urbanizzazione. Secondo il D.Lgs. n. 259/2003 (Codice delle Comunicazioni), non è prevista la sospensione delle autorizzazioni amministrative, quindi il TAR ha criticato la sospensione del Comune in quanto contraria alle disposizioni nazionali. Queste disposizioni, incluse nel Codice delle comunicazioni elettroniche, sono basate su principi di accelerazione (come il titolo per silenzio assenso, come previsto all’art. 87 comma 9 ed art. 87 bis).

Un altro aspetto importante sottolineato dal Giudice Amministrativo riguarda la ripartizione delle competenze nel settore delle telecomunicazioni. Per quanto riguarda la determinazione delle soglie di emissioni elettromagnetiche e dei valori di attenzione, la legge prevede che la competenza spetti allo Stato, che monitora tali soglie attraverso le varie Agenzie Regionali per la Prevenzione e la Protezione Ambientale competenti per territorio.