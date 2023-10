Venerdì prossimo, 20 ottobre, sarà una giornata di possibili disagi per i cittadini italiani per uno sciopero generale in programma. Sindacati come Cub, Sgb, Adl e Sicobas hanno proclamato una protesta nazionale di 24 ore, coinvolgendo vari settori, con modalità e tempi diversi nelle varie città.

Trasporto pubblico a Roma

A Roma, lo sciopero influenzerà il servizio pubblico di trasporto. In particolare, la rete Atac e i bus periferici gestiti dalla Roma Tpl saranno interessati dall’agitazione. Tuttavia, i cittadini potranno contare su un servizio regolare fino alle 8:30 del mattino e dalle 17 alle 20 del pomeriggio.

Sciopero ferroviario: orari e durata

Per quanto riguarda i treni, lo sciopero avrà inizio “dalle 21 di giovedì 19 alla stessa ora di venerdì 20 ottobre”. Si tratta di un’azione che coinvolge il settore ferroviario per un periodo di 24 ore, con possibili conseguenze sul traffico ferroviario in diverse regioni.

Settore autostradale: orari di inizio e fine

Nel settore autostradale, lo sciopero inizierà alle 22 di giovedì 19 ottobre e terminerà alla stessa ora di venerdì. Anche qui, si prospettano potenziali disagi per chi utilizza le autostrade durante questo periodo.

Scuole: possibile chiusura

Un’altra conseguenza dello sciopero generale sarà la possibile chiusura delle scuole venerdì 20 ottobre, come annunciato in una circolare del Ministero dell’Istruzione.

Partecipazione sindacale

Lo sciopero è stato proclamato da sindacati come Adl Varese, Cub, Sgb, SI Cobas, con l’adesione dell’U.S.I. – Unione Sindacale Italiana e dell’Usi-Unione Sindacale Italiana.