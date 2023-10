C’è “soddisfazione sul tema delle infrastrutture. Ci sono investimenti sulle ferrovie, sulle strade, sulle autostrade, sugli alloggi universitari e, smentendo settimane di chiacchiere a vuoto su diversi giornali, c’è la copertura necessaria per il collegamento stabile fra , Sicilia Italia ed Europa”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, nel corso della conferenza stampa al termine del Cdm che ha dato il via libera alla manovra. “Quindi – ha proseguito – carta canta. Ora attendiamo che qualche prezioso analista si scusi per quello che ha scritto nelle scorse settimane”.