A Licata a seguito di vari episodi di microcriminalità che hanno visto auto a fuoco, scritte intimidatorie preso l’Ospedale, atti incendiari nei confronti di alcune attività commercianti, l’amministrazione comunale con il sindaco Balsamo in testa, Anna Triglia Presidente del Consiglio Comunale, la Chiesa e le associazioni, si è deciso di scendere in piazza giorno 21 ottobre per una fiaccolata.

“Una fiaccolata dove tutta la società civile deve partecipare, in modo da invocare proprio una presa di coscienza sui valori della libertà della legalità, della giustizia e della pace,” spiega Don Tommaso, sottolineando che la data del 21 ottobre, non è casuale ma ben ponderata, in quanto si tratta del giorno della memoria del beato don Pino Puglisi, sacerdote vittima della mafia, ucciso a Palermo il 15 settembre del 1993. Oltre alla fiaccolata è intento dell’amministrazione e della Chiesa andare nelle scuole e parlare ai giovani per scuotere le loro coscienze.

Alla fiaccolata parteciperanno anche i consiglieri comunali della Democrazia Cristiana di Licata, Giuseppe Russotto, Tiziana Augusto, Salvatore Posata e Francesco Moscato che in una nota dichiarano:

“A Licata l’aria si è fatta pesante. Tutti, nessuno escluso, dobbiamo sentirci protagonisti di una stagione nuova, della voglia di riaffermare che senza la legalità il nostro territorio non potrà mai svilupparsi. Invitiamo, perciò, tutti ad essere presenti all’iniziativa”.