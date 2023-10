I carabinieri della Tenenza di Favara hanno arrestato un giovane di 28 anni, per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e violenza a incaricato di pubblico servizio. L’uomo si era recato a scuola per fare una sorpresa alla figlia e prelevarla dall’aula ma la maestra, non avendolo mai visto e comunque mai autorizzato, si è opposta. A quel punto, secondo quanto ricostruito, il 28enne avrebbe trascinato l’insegnante per il corridoio facendola cadere a terra. All’arrivo dei carabinieri si sarebbe scagliato anche contro di loro. I militari dell’Arma, con non poca fatica, sono riusciti a bloccarlo e arrestarlo.

Il fatto è avvenuto nella giornata di martedì’ , difeso dall’avvocato Salvatore Cusumano, è comparso davanti il giudice Agata Genna per il giudizio direttissimo. Il giudice ha convalidato il provvedimento non applicando però nessuna misura cautelare. Il sostituto procuratore Gaspare Bentivegna chiedeva invece l’obbligo di firma.