On. Ida Carmina M5S :“Primo step superato al Decreto Sud: i mei emendamenti su Aeroporto ad Agrigento , Sanità, ed interventi su Lampedusa e Linosa e Porto Empedocle e per porre un freno alla possibile trasformazione dell’ isola in un campo profughi, sono stati dichiarati ammissibili. Auspico che nei passaggi successivi in Commissione Bilancio la maggioranza non metta ostacoli”

L’On. Ida Carmina deputato del M5S comunica che all’interno del Decreto Sud, gli emendamenti che la stessa ha proposto hanno ricevuto l’ammissibilità dal controllo tecnico degli uffici della Camera, primo passaggio per proseguire l’iter di approvazione. Auspica che questa battaglia per il territorio su temi fondamentali per un processo di crescita equo di tutta la Sicilia centro-meridionale, veda il traguardo. Annuncia che il primo passo è stato compiuto perché i suoi emendamenti su Lampedusa e Porto Empedocle, sulla trattazione d’urgenza in un tavolo con il Ministero delle infrastrutture per la realizzazione dell’ aeroporto ad Agrigento, sulla assunzione immediata in via straordinaria di medici ed infermieri presso l’Ospedale di Agrigento e di freno sull’accelerazione di procedure e per realizzare nuovi hotspot e i centri di prima accoglienza e similari a Lampedusa e sulle autorizzazioni prevede semplificazioni in tema di valutazioni ambientali e paesaggistiche (VINCA,VIA,VAS), sono stati ritenuti ammissibili. Il Governo Meloni invero accelera nella trasformazione della nostra zona in campo profughi d’Europa, in contrasto con la vocazione turistica del territorio, che va difesa. Sull’emergenza migratoria che ha colpito duramente Lampedusa e Porto Empedocle questa estate a seguito dell’eccezionale afflusso di persone e della conseguente crisi gestionale ed economico-finanziaria per i 2 comuni, ha presentato una proposta emendativa che impingua le risorse dai 45 milioni previsti per la sola Lampedusa ad altri 20 milioni per ricomprendere pure il comune di Porto Empedocle, per un totale di 65 milioni di euro. Sull’aeroporto di Agrigento ha depositato un emendamento perché venga istituito con urgenza un tavolo presso il Ministero delle Infrastrutture volto alla verifica della fattibilità tecnico-economica dell’aeroporto di Agrigento, al fine di garantire il diritto alla mobilità degli abitanti della provincia. Ha avuto l’ammissibilità un altro emendamento fondamentale per il diritto alla salute. Con questo emendamento possono essere sbloccate in via straordinaria le assunzioni di medici e infermieri a causa dell’emergenza dei migranti e del sotto organico all’Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento che è quello che subisce il maggior impatto per l’assistenza legata al fenomeno migratorio. Di fatto si chiede nella proposta emendativa che la Regione Siciliana sia autorizzata dallo Stato Centrale a bandire procedure concorsuali straordinarie, anche in deroga ai vincoli assunzionali per assicurare l’intera copertura dei posti in dotazione organica, perché gli agrigentini non siano privati del diritto alla salute. Non esclude altre iniziative finalizzate alla normalizzazione della sanità pubblica agrigentina.

Faccio appello ai colleghi parlamentari siciliani tutti ed agrigentini in particolare perché possano condividere e sposare queste iniziative. Io farò lo stesso rispetto alle loro che riguardino il bene della nostra terra.