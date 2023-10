Il giudice monocratico del tribunale di Agrigento Agata Genna ha assolto “perché il fatto non sussiste” tutti gli imputati del processo scaturito da un’inchiesta che ipotizzava l’esercizio abusivo della professione in una clinica di Aragona. Anche l’accusa, sostenuta in aula dal sostituto procuratore Antonella Carrozzieri, aveva invocato l’assoluzione degli imputati. Richiesta avanzata anche dalla difesa, rappresentata dagli avvocati Antonino Gaziano, Vincenza Gaziano, Daniela Posante e Paolo Grillo.