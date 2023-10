Ordinanza comunale, a Campobello di Licata, sulla viabilità urbana, sino a questo mese di ottobre. Istituito il divieto di transito e sosta in diverse piazze, vie e aree pubbliche, in occasione di eventi comunali. Il provvedimento non è valido per le forze di polizia e mezzi adibiti al soccorso pubblico e trasporto di persone invalide.

Giovanni Blanda