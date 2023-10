I funzionari dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli nel porto di Pozzallo, in collaborazione con la polizia Stradale di Ragusa, hanno scoperto 3,4 chili di cocaina pura e 11 di marijuana all’interno del bagagliaio di una vettura in partenza per l’isola di Malta. Malgrado la verifica finalizzata alla ricerca di autovetture rubate abbia dato esito negativo, il controllo e’ stato esteso al bagagliaio, della medesima vettura pronta all’imbarco, per verificarne il contenuto. All’interno sono state rinvenute due grosse borse contenenti 10 buste di sostanza stupefacente del tipo marijuana e 3 buste di cocaina per un valore complessivo di mercato di circa 1.500.000 euro. L’autista, un 43enne italiano, e’ stato arrestato e condotto in carcere a disposizione della procura della Repubblica di Ragusa.