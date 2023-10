Fratelli D’italia “Paolo Borsellino” di Canicattì, considerata la particolare situazione di disagio in cui versa il nostro ospedale Barone Lombardo, ormai da diversi anni in attesa di ricevere soluzioni che stentano ad arrivare nonostante le diverse sollecitazioni poste in essere da diverse associazioni , comitati e cittadini , nell’interesse di tutta la comunità canicattinese e del distretto sanitario D3,tra questi merito va dato al Comitato cittadino pro ospedale Barone Lombardo il quale ha lavorato alle varie istanze formali, presso gli organi istituzionali competenti per materia, ponendo l’accento sul disagio di cittadini ed operatori sanitari, ai quali rivolgiamo la nostra stima e il nostro ringraziamento per il lavoro sin qui svolto nonostante le oggettive difficoltà, FDI ha deciso di dare un supporto serio ed efficace interessando del problema l’ onorevole Giusy Savarino che ha da subito permesso ad uno dei comitati più interessati alla problematica di ottenere un’ audizione parlamentare che si svolgerà giorno 24 ottobre allARS. FDI Canicattì auspica che l’azione intrapresa possa raggiungere l’obiettivo di potenziamento e normalizzazione dei servizi del nostro ospedale alla collettività, nel rispetto delle disposizioni previste dal ministero della sanità e delle leggi in materia.