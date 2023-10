Il segretario nazionale della Democrazia Cristiana Storica Franco Ferrari, nell’ambito degli accordi sottoscritti con Forza Italia, sosterrrà la candidatira del generale dei carabinieri Antonio Buccoliero per le prossime elezioni europee nella circoscrizione meridionale. Buccoliero è già stato consigliere regionale della Puglia per due mandati consecutivi. “Con l’esponente di Forza Italia- dichiara il segretario democristiano Ferrari- abbiamo raggiunto un intesa politica e programmatica che passa dal rilancio della questione meridionale ai problemi scottanti dell’immigrazione”. Un tema particola che sarà portato avanti da lla Dc storica e da Forza Italia in Parlamento sarà quello di dare una rappresentanza formale e giuridica alla comunità Sikh presente in Italia e al Sikhismo. All’incontro che ha sancito l’accordo con il candidato Buccolieri erano presenti per la Democrazia Cristiana storica, il responsabile della Basilicata Carmine Flaminia e della Calabria Sergio Serra. Il segretario Ferrari a conclusione dell’incontro ha ribadito la volontà della Dc storica di “radicare sempre di più il partito nei vari comuni accompagnato anche dall’apertura di Caf (Caf lavoro e fisco) e Patronati (Aisop) per l’assistenza ai cittadini che a noi si rivolgono”.