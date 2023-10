Non ce l’ha fatto Giacomo Ciaccio, il 78enne di Sciacca coinvolto due giorni fa in un brutto incidente stradale. L’uomo è deceduto nelle scorse ore nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Giovanni Paolo II dove si trovava ricoverato. Ciaccio era alla guida di una Fiat Panda quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è schiantato contro un’altra automobile in contrada Raganella. Le sue condizioni sono apparse fin da subito gravi. Poi il ricovero in ospedale dove è deceduto. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della locale Compagnia che avranno il compito di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.