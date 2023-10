Incidente mortale lungo la strada statale 123, in territorio di Campobello di Licata. Il terribile schianto è avvenuto poco prima delle sette del mattino. A scontrarsi, per motivi ancora in corso di accertamento, sono stati una Fiat Punto e un trattore che trainava un carrello. La vittima è Calogero Ciotta, 59 anni di Campobello di Licata. L’uomo era alla guida del trattore. Gravemente ferito, invece, il conducente dell’utilitaria che è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Sant’Elia. Si tratta di un 66enne – G.G. – anche lui di Campobello di Licata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e una squadra di vigili del fuoco. Presente anche il personale sanitario. Un elisoccorso proveniente da Caltanissetta è stato fatto atterrare sul luogo dell’incidente.