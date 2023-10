“La specialistica ambulatoriale siciliana rappresenta uno strumento efficace a disposizione delle Aziende sanitarie e dell’Istituto Zooprofilattico. Implementare le ore di contratto a tempo indeterminato, da 30 a 38 ore, sarebbe fondamentale viste le criticità organiche già evidenziate nel corso degli ultimi anni”. Lo affermano Totò Sampino e Pippo Piastra, segretario generale e segretario con delega alla Sanità della Uil Fpl Sicilia, rivolgendosi all’assessore alla Sanità, Giovanna Volo: “Si tratta di 347 professionisti – affermano i segretari – già qualificati e che operano sul territorio da oltre 20 anni. Il passaggio diretto di questi specialisti ambulatoriali veterinari alla dirigenza, come già avvenuto in altre regioni, sarebbe necessario nella prospettiva del turnover del personale della dirigenza, prossimo alla pensione”. Per questo la Uil Fpl chiede di essere convocata: “Vogliamo contribuire a sviluppare un percorso condiviso per la trasformazione del contratto di questi veterinari a tempo indeterminato”.