la corsa dell’Rc auto non stenta a rallentare tanto è vero che, secondo l’Osservatorio di Facile.it, in soli 12 mesi il premio medio per assicurare un veicolo a quattro ruote in provincia di Agrigento è cresciuto del 25,8% arrivando, a settembre 2023, a 518,59 euro, vale a dire oltre 105 euro in più rispetto allo scorso anno. Il rincaro annuale che ha colpito gli automobilisti agrigentini è tra i più bassi registrati nella regione.

A livello regionale, i premi medi sono cresciuti del 29,6% con incrementi a doppia cifra in tutte le province siciliane; a guidare la classifica dei rincari è Caltanissetta, che ha visto un aumento del 36,2% (premio medio pari a 623,70 euro), seguita da Ragusa (+34,3%, 592,36 euro), Catania (+32%, 642,60 euro), Siracusa (+30,2%, 557,08 euro), Palermo (+29,7%, 662,35 euro), Enna (+28%, 447,27 euro) ed Agrigento (+25,8%, 518,59 euro). Chiudono la classifica Trapani (+23,4%, 545,24 euro) e Messina (+22%, 652,97 euro).

In valori assoluti, a settembre 2023, Palermo è risultata essere la provincia più cara della regione, Enna la più economica.

A seguire la tabella con il premio medio registrato a settembre 2023 e la variazione percentuale annuale: