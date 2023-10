I Carabinieri di Naro hanno arrestato un uomo di 48 anni, dopo che lo stesso aveva provato ad appiccare le fiamme all’ingresso del supermercato Ard Discount di Piazza Padre Favara. Il direttore del supermercato ha assistito alla scena dalle telecamere di videosorveglianza e ha immediatamente chiamato il 112. Giunti sul posto i Carabinieri hanno bloccato il quarantottenne che a bordo della sua auto si stava dando alla fuga. Dalla perquisizione personale e veicolare è stato trovato in possesso di un passamontagna, di un coltello, di una tanica di liquido infiammabile e di un accendino. L’uomo è stato ammanettato e trasferito nel carcere Petrusa di Agrigento in attesa dell’udienza di convalida. Lo stesso era già stato bloccato dai militari circa un mese fa per aver appiccato un incendio sempre ai danni dello stesso supermercato.