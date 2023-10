L’architetto Nuccio Flammia, attuale vice presidente del consiglio comunale di Melfi, è stato nominato segretario regionale della Dc storica della Basilicata. Soddisfazione è stata espressa dal segretario nazionale Franco Ferrari, per il quale ” l’incarico a Flammia, politico di lungo corso, darà un decisivo impulso alla crescita della Dc storica nella regione già presente con numerose sezioni di partito”. Da parte sua Flammia, da anni impegnato da sempre nell’associazionismo, ha dichiarato che ” è necessario avvicinare sempre di più i cittadini alle istituzioni. La Dc pertanto intende dare voce e rappresentazadelle legittime istanze che provengono dal mondo del lavoro, dai giovani, dalle donne e dagli anziani. Una forza politica moderata capace, in estrema sintesi, di dare risposte e soluzioni ai numerosi problemi che insistono sui territori”. “Nelle prossime settimane- prosegue Flammia- proseguiremo con i nostri dirigenti nell’opera di radicamento del nostro partito nei vari comuni. Al momento nella sola provincia di Potenza contiamo migliaia di adesioni e al più presto inaugureremo nuove sezioni cittadine”. Secondo le indicazioni della segreteria nazionale anche in Basilicata la Dc storica aprirà Caf (Caf lavoro e fisco) e Patronati (Aisop) per l’assistenza ai cittadini.