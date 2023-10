Momenti di panico ad Agrigento. Un automobilista ha percorso per oltre un chilometro contromano la bretella che collega il viadotto Akragas alla via Dante. Sono stati alcuni passanti ad allertare il conducente del veicolo e fargli cambiare immediatamente senso di marcia. Una scena che ha suscitato non poche preoccupazioni anche perché in quel tratto di strada è quasi impossibile sbagliare. Lanciato l’allarme alle forze dell’ordine, che sono intervenute sul posto, l’automobilista ha invertito la rotta e si è dileguato evitando pesanti sanzioni e il ritiro della patente.