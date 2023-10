Ricettazione di beni culturali e detenzione illegale di animali in via di estinzione. Con questa accusa i carabinieri della Compagnia di Trapani hanno denunciato tre fratelli di 62, 54 e 50 anni residenti ad Erice. Durante i controlli per verificare la presenza in casa di uno dei tre sottoposto agli arresti domiciliari, i militari hanno trovato nell’appartamento, e sequestrato, 31 manufatti in terracotta e bronzo d’interesse archeologico, due tartarughe illegalmente detenute, circa due kg di corallo rosso illegalmente detenuto e 5 grammi di hashish e marijuana.