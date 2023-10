Attingere a consistenti fondi europei, spesso non adeguatamente utilizzati dagli enti pubblici, per rilanciare la sanità italiana in crisi di risorse economiche sostenendo al contempo innovazione e ricerca. E’ questo, in sintesi, il piano ambizioso per il quale l’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento intende fare da propulsore in ambito nazionale stimolando il dibattito collettivo e sostenendo la progettazione professionale finalizzata all’ottenimento di nuovi finanziamenti. Di queste importanti dinamiche e delle fonti alternative di crescita economica, quali ad esempio il Programma Mattone Internazionale Salute (ProMIS) nato per rispondere all‘esigenza di portare la sanità delle regioni in Europa e l’Europa nei sistemi sanitari delle regioni italiane, si parlerà in occasione di un importante workshop nazionale in programma nelle giornate di domani e dopodomani, giovedì 26 e venerdì 27 ottobre, presso la sala conferenze del presidio ospedaliero “San Giovanni di Dio” di Agrigento. La due-giorni dal titolo “Come finanziare la Sanità: programmi EU 2021-2027 e strumenti operativi per la partecipazione”, organizzata dal Servizio di Internazionalizzazione e Ricerca Sanitaria ASP diretto da Giuseppe Vella, porrà idealmente la Città di Agrigento al crocevia di un nuovo filone di crescita e sviluppo sanitario ospitando relatori esperti e qualificati. Interverranno Francesco Gabbrielli, ISS Centro nazionale di telemedicina e nuove tecnologie assistenziali, Silvia Prati, esperta in progettazione europea, e Mauro Cappello, docente universitario ed esperto di fondi europei. Prevista la presenza del commissario ASP, Mario Zappia, dei direttori amministrativo e sanitario, Alessandro Mazzara ed Emanuele Cassarà, di Salvatore Requirez, dirigente generale Dipartimento regionale Sicilia per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, di Alberto Firenze, referente regionale programma Mattone Internazionale, di Angelo Foresta, dirigente responsabile Servizio 3 DASOE Regione Sicilia e di Adriano Filadelfio Cracò, direttore UOC controllo di Gestione ASP Agrigento.

L’evento si svolgerà dalle ore 8.30 alle 18.00 di giovedì 26 ottobre e dalle ore 9.00 alle 13 di venerdì 27.