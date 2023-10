Un brutto incidente stradale si è verificato nel pomeriggio in contrada Campanella, ad Aragona. Un diciottenne a bordo di uno scooter, per motivi ancora in corso di accertamento, si è schiantato contro un trattore. Il giovane è rimasto gravemente ferito. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti gli operatori del 118 che lo hanno immediatamente trasferito al San Giovanni di Dio.

Il ragazzo è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico alla milza. Ha riportato traumi sparsi, il più critico all’addome. Le sue condizioni sono critiche. Ad occuparsi dei rilievi sono gli agenti della polizia locale di Aragona. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione.