Proseguono gli incontri “Ottobre in rosa”. Nell’ambito del mese della consavepolezza del tumore del seno si svolgerà ad Agrigento il 30 ottobre alle ore 17 presso l’Aula magna degli ordini dei medici di Agrigento in via Picone, un convegno sulla prevenzione.

Dopo i saluti iniziali di Concetta Sala Presidente della Fidapa e Santo Pitruzzella Presidente Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri per la provincia di Agrigento, interverranno Valentina Safina

Dir. Medico Oncologia P.O. “San Giovanni di Dio”, Maria Rita Falco Abramo Dir. U.O.C. Ginecologia

P.O. “San Giovanni di Dio”, Alessia Vinci Dir. Medico Radiologia P.O. “San Giovanni di Dio”.

Il convegno è organizzato dalla Fidapa e dall’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri per la provincia di Agrigento.