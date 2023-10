Con una nota a firma dell’assessore alla Salute della Regione Siciliana Giovanna Volo il Commissario Straordinario dell’Asp di Agrigento, il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo sono stati convocati per il prossimo Lunedì in merito alle disfunzioni degli ospedali della provincia di Agrigento.

Nella nota l’assessore Volo cita le recenti notizie di stampa che hanno evidenziato le problematiche e le disfunzioni delle strutture ospedaliere agrigentine. Giusto ieri, su Grandangolo, abbiamo raccontato di un uomo che è riuscito ad arrivare con la propria auto proprio all’ingresso del Pronto Soccorso in barba ai divieti e attraversando una corsia esclusivamente riservata ad ambulanze e pedoni. Ma ci siamo occupati anche delle gravi carenze del Pronto Soccorso dell’ospedale di Agrigento e lo abbiamo fatto insieme al dimissionario primario del reparto Vaccaro che in una lunga intervista/sfogo ha evidenziato le criticità viste dal punto di vista dei professionisti che si rifiutano di lavorare negli ospedali dell’Asp di Agrigento anche a “gettone”. Intanto dalla Regione arriva la nota, scarna ma allo stesso tempo ammonitiva, che accende una lampadina sulla situazione ospedaliera di questo pezzo di Sicilia.