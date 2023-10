Continua il tour “Ospedale x Ospedale” dell’ Onorevole Davide Faraone. A seguito di numerose segnalazioni da parte dei cittadini, la perdurante carenza di medici e altre criticità che pongono a serio rischio il diritto alla Salute, il senatore di Italia Viva, accompagnato dal Responsabile del gruppo Italia Viva, l’avvocato Rino Lo Giudice, ha deciso di visitare ieri mattina prima il presidio ospedaliero di Canicattì, e successivamente l’Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.

“Vengo qui a dare un conforto e a sostenere il grande lavoro dei medici, pochi di numero e con continue emergenze da affrontare. Reparti che chiudono, altri rimangono aperti grazie a medici pensionati che ritornano. E’ scandaloso il governo regionale che pensa solo alle nomine dei manager mentre i medici e gli operatori sanitari fanno turni massacranti perché sotto organico, scandaloso anche il governo nazionale che non investe nella sanità pubblica”, ha dichiarato Faraone. “Girare ad uno ad uno gli ospedali della Sicilia per ascoltare direttamente medici, infermieri e soprattutto pazienti e vedere quali sono le criticità credo che sia importante per costruire un libro bianco di mancanze del sistema sanitario. La Regione Siciliana destina il 60% delle somme per la sanità, ma non funziona uguale, e quindi significa che c’è qualcosa che non va”, ha concluso il senatore di Italia Viva.

La scorsa settimana cittadini, comitato pro ospedale, politici regionali, sono scesi in piazza a Canicattì per dire no alla chiusura dell’Ospedale Lombardo; nelle prossime settimane delle riunioni tecniche e una manifestazione si svolgerà per il presidio di Sciacca e Ribera.