“E’ un traguardo storico avere acquisito la Scala dei Turchi a titolo gratuito, ringrazio il Dr Sciabbarra, il suo gesto di grande generosità e senso civico, ha dimostrato come è possibile tutelare un bene mediante l’affidamento dello stesso all’Ente pubblico- afferma il sindaco di Realmonte, Avv. Sabrina Lattuca- che sicuramente possiede gli strumenti ed i mezzi per mettere in moto tutte le attività finalizzate alla tutela, valorizzazione, custodia e promozione del bene. Il comune di Realmonte ha lavorato tantissimo affinché la Scala dei Turchi possa essere fruibile, compatibilmente con la fragilità del sito. Dopo il parere del Comitato Tecnico Scientifico, avanzeremo la richiesta della modifica del PAI per consentirne l’accesso. Ringrazio le autorità civili e militari intervenute e la deputazione regionale e nazionale ed in particolare, l’on. Carmelo Pace, che ha sposato la richiesta di emendamento che avanzeremo nei prossimi giorni al fine di finanziare l’istituzione di una fondazione o istituti simili per i quali il consiglio comunale si è espresso positivamente in varie occasioni. Inoltre, ringrazio l’on. Giovanna Iacono per l’impegno assunto al fine di sostenere l’iter che ho già attivato, presso il Ministero della Cultura, per la definizione della candidatura della Scala dei Turchi, tra i beni UNESCO”.

E’ quanto ha dichiarato il sindaco di Realmonte, avv. Sabrina Lattuca