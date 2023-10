La procura della Repubblica di Sciacca ha iscritto nel registro degli indagato, per l’ipotesi di reato di omicidio stradale, il cinquantenne che si trovava alla guida del trattore coinvolto nell’incidente in cui ha perso la vita Giacomo Ciaccio, 78 anni. L’anziano è deceduto in ospedale a distanza di due giorni dal tragico schianto. L’incidente è avvenuto negli scorsi giorni in contrada Raganella. Coinvolti una Fiat Panda, guidata dalla vittima, e un trattore.

Entrambi i veicoli sono stati posti sotto sequestro su disposizione della procura di Sciacca che ha anche disposto l’autopsia sul 78enne. A coordinare l’inchiesta è il sostituto procuratore Michele Marrone. La famiglia della vittima ha nominato l’avvocato Mauro Tirnetta mentre l’indagato ha nominato l’avvocato Pasquale Modderno.