L’assessore regionale alle Autonomie locali e alla Funzione pubblica, Andrea Messina, ha firmato il decreto che assegna poco meno di 170 milioni di euro agli enti locali per far fronte alle spese che i Comuni hanno già dovuto anticipare per la prosecuzione lavorativa dell’ex personale precario, oggi stabilizzato.

“Questo decreto, a firma congiunta con l’assessore al Lavoro, Nuccia Albano – dichiara l’assessore Messina – autorizza gli uffici della Regione a emettere i mandati di pagamento in favore dei Comuni, dotandoli della indispensabile e urgente liquidità. L’impegno che assumiamo sin d’ora è quello di attivarci affinché il prossimo anno si possa procedere al trasferimento delle risorse entro il primo semestre, evitando ai Comuni il disagio dell’anticipazione degli stipendi”. Il piano di riparto è stato condiviso nei giorni scorsi in sede di Conferenza Regione – Autonomie locali.

Falcone: “Su rimborsi Rsa allo studio soluzione per trovare le coperture”

“Comprendiamo il disagio delle aziende e siamo già al lavoro per farci carico delle aspettative delle Residenze sanitarie assistenziali. Il governo Schifani, già nei prossimi giorni, troverà una soluzione per dare le adeguate coperture finanziarie ai pendenti rimborsi sulla contrazione dei ricoveri maturati fra 2021 e 2022. Daremo seguito ad una misura che garantirà la stabilità economica degli enti in questione”. Così l’assessore regionale all’Economia, Marco Falcone, replicando alla nota del Comparto socio-sanitario di Confindustria Sicilia a proposito dei contributi regionali connessi alla fase pandemica e destinati alle Rsa.