Assoesercenti Sicilia si espande: va ad aggiungersi alle numerose sedi già attive da tempo nell’isola quella di Scicli, con una nuova struttura situata in Via Colombo 125/A, presso la PMI Centro Servizi, associazione territoriale aderente ad Assoesercenti.

“Per la nostra associazione – ha dichiarato il presidente di Assoesercenti Sicilia Salvo Politino – si tratta di un momento molto importante che segna una ulteriore crescita del nostro sodalizio. Con la nuova sede di Scicli aggiungiamo, infatti, un altro tassello a quel progetto di capillare radicamento sul territorio che stiamo realizzando e che punta ad offrire agli iscritti servizi sempre migliori, sia qualitativamente che quantitativamente, e più vicini alle aziende. A Scicli operano centinaia di imprese alle quali saremo in grado di garantire un’assistenza ancora più capillare e puntuale a tutto vantaggio dello sviluppo delle attività”.

“La sede di Scicli – ha detto il responsabile Gianluca Mallo – attraverso un calendario di aperture che, a brevissima scadenza, porteremo a conoscenza degli interessati, sarà in grado di proporre agli iscritti tutti i servizi offerti da Assoesercenti. Ovviamente, attraverso l’apertura della sede di Scicli, la nostra attenzione si rivolge a tutte le imprese di Scicli e della provincia di Ragusa, dove pure esistono importanti realtà legate alla piccola e media impresa. Questa nostra servirà come punto di riferimento per affrontare meglio le sfide, ora che dobbiamo avere la forza per superare i momenti di crisi. Nei prossimi giorni inizieremo un percorso di concertazione per prepararci ai progetti futuri. Ecco perché la sede territoriale Assoesercenti di Scicli – aggiunge Mallo – vuole essere fisicamente presente accanto agli imprenditori del terziario, per comprenderne meglio le esigenze e assecondarli nelle sfide che li aspettano, con adeguate misure formative e finanziarie. Gli operatori del commercio, servizi e turismo potranno trovare informazioni e assistenza pratica su vari aspetti connessi alla propria attività: da fisco, contabilità e credito a previdenza, rapporti di lavoro, normative di settore e consulenza legale”.

Per il presidente Assoesercenti Sicilia Salvo Politino è: “Una valida risposta alle nostre imprese in tempo di crisi, un punto di riferimento per i nostri associati, che deve accompagnare alla crescita. Assoesercenti si sta radicando sul territorio ogni giorno di più: è un segnale di incoraggiamento, dobbiamo andare avanti così”.