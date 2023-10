Con determina del settore Affari generali, impegno di spesa del Comune di Campobello di Licata, per l’affidamento alla ditta Di Liberto Claudio per la fornitura di fiori e una corona di alloro per la Commemorazione dei defunti. Per l’esecuzione della determina provvederanno l’ufficio di segreteria e quello finanziario. Il documento amministrativo è inviato al commissario straordinario, segretario comunale, servizi interessati e finanziario.

Lo stesso settore, con altro provvedimento, ha determinato l’impegno di somme per il rinnovo dell’abbonamento dei servizi telematici di base.

GIOVANNI BLANDA