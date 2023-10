Ripristinare le agevolazioni per il trasporto marittimo destinati ai dipendenti pubblici pendolari residenti in Sicilia da e per l’isola di Pantelleria. E’ questo il tema dell’interrogazione urgente presentata dal deputato trapanese Dem Dario Safina, indirizzata al presidente della Regione Renato Schifani e agli assessori alla Mobilità Alessandro Aricò e al Turismo Elvira Amata.

“L’Assemblea Regionale Siciliana, su proposta del Governo, – spiega l’onorevole Safina – ha stanziato per l’argomento un milione e quattrocentomila euro, di cui 800 mila euro destinati alla gratuità dei biglietti verso e dalle isole minori per i dipendenti pubblici che vi prestano servizio, 200 mila euro destinati alla riduzione dei costi per i dipendenti privati e 400 mila euro destinati ai residenti, per gli spostamenti interni agli arcipelaghi siciliani”.

“Da qualche tempo però – continua il deputato PD – alcuni dipendenti pubblici residenti su terraferma, che prestano servizio sull’isola di Pantelleria, hanno avuto appurato che non vi era più la possibilità di usufruire delle agevolazioni previste al momento dell’acquisto dei biglietti per la nave. Il decreto attuativo del 31 marzo scorso ha previsto la copertura finanziaria per gli anni 2023/2025, dunque in teoria i fondi per garantire la gratuità dei trasporti ai pendolari dovrebbero esserci”.

“In ogni caso – conclude Safina – è necessario ripristinare immediatamente queste agevolazioni, anche con un rifinanziamento, per garantire la mobilità dei pendolari e arginare il più possibile le già molteplici criticità che si riversano sulle isole minori siciliane”.