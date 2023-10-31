Si comunica, ai sensi dell’art. 44, e seguenti, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale e delle commissioni consiliari, che il consiglio comunale è convocato, in seduta pubblica ed in sessione ordinaria (comma 3 art. 49 del suddetto vigente regolamento), per le ore 18,00 di lunedì 06 novembre 2023 in prima convocazione e all’occorrenza alle ore 19,00 in seconda convocazione. Pertanto, si invita a partecipare alla seduta che SI TERRÀ PRESSO LA SALA CONSILIARE DI CORSO UMBERTO I.
SARÀ TRATTATO IL SEGUENTE O. D. G.:
1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;
2. LETTURAEAPPROVAZIONEVERBALISEDUTEPRECEDENTI;
3. INTERROGAZIONI;
4. MOZIONE AVENTE PER OGGETTO: TRASMISSIONE DELLA MOZIONE “DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO”, PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 31035 DEL 08/08/2023, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI COMUNALI: A. CUVA, C. MURATORE, G.. DI FAZIO E F. FALCONE
5. MOZIONE AVENTE PER OGGETTO: TRASMISSIONE DELLA MOZIONE “MOZIONE SUL REDDITO DI CITTADINANZA”, PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 35831 DEL 18/09/2023, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE COMUNALE: F. FALCONE;
6. MOZIONE AVENTE PER OGGETTO: TRASMISSIONE DELLA MOZIONE “SERVIZIO DI ASSISTENZA E AUTONOMIA ALLA COMUNICAZIONE. A.S. 23/24”, PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 37925 DEL 02/10/2023, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI COMUNALI: A. CUVA, C. MURATORE, G.. DI FAZIO;
7. MOZIONE AVENTE PER OGGETTO: TRASMISSIONE DELLA MOZIONE “CELEBRAZIONI PER CENTESIMO ANNIVERSARIO DELLA DIPARTITA DI A.SCIASCIA – SCIENZIATO CANICATTINESE”, PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 38456 DEL 04/10/2023, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI COMUNALI: A. CUVA, C. MURATORE, G.. DI FAZIO;
8. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA COSTRUTTIVO PER LA COSTRUZIONE DI N. 11 ALLOGGI SOCIALI IN CANICATTÌ, VIA SANTUARIO PADRE GIOACCHINO” PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 29019 DEL 24/07/2023, PRESENTATA DALLA E.Q. N° 4 GEOM. A. LA VECCHIA;
9. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “APPROVAZIONE PIANO DI AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA (P.A.E.S.C.)” PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 33165 DEL 29/08/2023, PRESENTATA DALLA E.Q. N° 5 ING.. G. MELI;
10. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “STRADE PROVINCIALI – EX CONSORTILE N. 73 (LIBERO CONSORZIO COMUNALE AGRIGENTO) E N. 153 (LIBERO CONSORZIO COMUNALE CALTANISSETTA) – STATO DI DEGRADO. PROTESTA- APPELLO PER LA SISTEMAZIONE.” PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 34940 DEL 12/09/2023, PRESENTATA DAL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA DI CAPIGRUPPO CONSILIARI PROF. D. LICATA E DAI CAPIGRUPPO CONSILIARI: C. ONOLFO, G. LO GIUDICE, G. DI FAZIO, L. MARCHESE RAGONA E D. CURTO;
11. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP. 2021-2023 E PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2021/2022”; PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 38820 DEL 06/10/2023, PRESENTATA DALLA E.Q. N° 5 ING.. G. MELI;
12. ROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “VARIAZIONE AL BILANCIO PROVVISORIO 2023, AI SENSI DELL’ART. 250, COMMA 2 TUEL” – RIPARTO QUOTA FONDO POVERTÀ 2021, PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 41690 DEL 24/10/2023, PRESENTATA DALLA E.Q. N° 2 D.SSA C. MELI;
13. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “VARIAZIONE AL BILANCIO PROVVISORIO 2023, AI SENSI DELL’ART. 250, COMMA 2 TUEL” – FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI, PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 41690 DEL 24/10/2023, PRESENTATA DALLA E.Q. N° 2 D.SSA C. MELI;
14. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “VARIAZIONE AL BILANCIO PROVVISORIO 2023, AI SENSI DELL’ART. 175 TUEL” – ADEGUAMENTO PIANO DEI CONTI FINANZIARIO, PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 41690 DEL 24/10/2023, PRESENTATA DALLA E.Q. N° 2 D.SSA C. MELI;
15. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “ART. 210, COMMA 1, DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267” – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE, PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 41690 DEL 24/10/2023, PRESENTATA DALLA E.Q. N° 2 D.SSA C. MELI;
Si precisa che:
a) ai sensi dell’art. 28, comma 3°, del vigente Statuto Comunale, la mancanza del numero legale all’ora prevista per l’adunanza di prima convocazione, ovvero nel corso dei lavori, comporta il rinvio dei lavori all’ora successiva, in seconda convocazione, per la quale è necessario il quorum strutturale di due quinti dei Consiglieri assegnati;
B) SE ANCHE ALLA RIPRESA DEI LAVORI DOVESSE VENIR MENO IL NUMERO LEGALE, LA SEDUTA VERRÀ SCIOLTA E RICONVOCATA.
Canicattì. Convocazione Consiglio Comunale lunedì 6 novembre
Si comunica, ai sensi dell’art. 44, e seguenti, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale e delle commissioni consiliari, che il consiglio comunale è convocato, in seduta pubblica ed in sessione ordinaria (comma 3 art. 49 del suddetto vigente regolamento), per le ore 18,00 di lunedì 06 novembre 2023 in prima convocazione e all’occorrenza alle ore 19,00 in seconda convocazione. Pertanto, si invita a partecipare alla seduta che SI TERRÀ PRESSO LA SALA CONSILIARE DI CORSO UMBERTO I.